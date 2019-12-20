Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Кандидаты от Демократической партии США на пост президента в ходе теледебатов высказали разные мнения по поводу нового соглашения о свободной торговле между Соединёнными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA), призванном заменить НАФТА.

Один из кандидатов, сенатор Берни Сандерс, заявил, что соглашение содержит небольшие улучшения по сравнению с НАФТА, однако эти улучшения не создадут препятствий для крупных корпораций по переносу производств в Мексику. В то же время сенатор Эми Клобушар заявила, что соглашение улучшит размеры оплаты труда и приведет в порядок рынок фармацевтической продукции. При этом, по ее мнению, соглашение наоборот — поощряет корпорации оставлять свое производство на территории Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря палата представителей Конгресса США одобрила соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой. Теперь соглашение должно поступить на Сенат и в случае его одобрения на подпись президенту США Дональду Трампу. Отметим, что Мексика уже ратифицировала соглашение USMCA.

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