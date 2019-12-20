Нью-Йорк, США, , 07:29 — REGNUM Иран должен немедленно прекратить обогащение урана на своем объекте в Фордо. Об этом 19 декабря на заседании Совбеза ООН по Ирану потребовала постоянный представитель США при организации Келли Крафт.

По словам дипломата, у американских властей нет никаких сомнений в этой деятельности поскольку объект изначально строился как подземный бункер для секретной ядерной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Келли Крафт на заседании ООН обвинила Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года и в связи с этим потребовала привлечь иранские власти к ответственности.

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