Пекин, , 07:42 — REGNUM Вмешательства других государств во внутреннюю политику Гонконга и Макао никогда не допустит Центральное правительство Китая. Об этом 20 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 20-летия вхождения Макао в состав Китая.

Он отметил, что после воссоединения с КНР все процессы, происходящие в Гонконге и Макао, являются внутренними вопросами Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря по случаю 35-летия со дня подписания совместной китайско-британской декларации по вопросу передачи Китаю Гонконга глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал власти КНР вести конструктивный диалог с жителями Гонконга, так как это, по мнению Рааба, является единственным способом гарантировать стабильность в регионе.

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