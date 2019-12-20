Казань, , 06:41 — REGNUM В рамках большой пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей 19 декабря 2019 года, не прозвучал ставший почти традиционным вопрос из Татарии. Между тем именно в республике с рабочими визитами в уходящем году чаще всего бывал президент РФ. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя ИА REGNUM частые визиты главы государства в регион, отметил, что «для нынешнего главы республики это позитивные сигналы».

»Есть традиционная «битва трактовок» в информационном пространстве регионов, которые периодически посещает Владимир Путин. Сторонники глав таких субъектов РФ доказывают, что это показатель поддержки президентом соответствующего руководителя и укрепления позиций губернатора. Противники призывают рассматривать такие рабочие поездки почти исключительно в федеральном контексте и призывают по минимуму связывать их повестку с перспективами главы региона (кроме случаев, когда президент скептически оценивает сложившуюся там ситуацию)», — отметил эксперт.

«В случае с рабочими поездками президента в Татарстан — доля истины будет в обоих утверждениях. С одной стороны, визит главы государства в республику в августе 2019 года, во многом, был связан с ролью Казани, как одной из значимых площадок для проведения международных мероприятий (закрытие чемпионата WorldSkills), а в мае и декабре — с особым интересом Путина к индустриальным регионам и традиционной демонстрацией внимания к проблемам индустриальных рабочих (встречи с работниками Казанского авиазавода им. Горбунова и «КамАЗа». соответственно). С другой, та же декабрьская рабочая встреча президента с Рустамом Миннихановым была выдержана в благожелательном ключе (вспомним реплики Владимира Путина — «хороший результат», «прогресс очень хороший», «хорошая программа»). То есть, для нынешнего главы республики это и правда позитивные сигналы. Однако, это не значит, что полностью исключены неожиданные кадровые решения Кремля», — резюмировал Нейжмаков.

Напомним, пресс-конференция 2019 года продлилась 4,2 часа, был задан 71 вопрос. В Татарии Владимир Путин за этот год побывал четыре раза. В 2020 году в регионе пройдут выборы главы, на которых Рустам Минниханов планирует выдвигаться на новый срок. Эксперты не видят для него конкурентов в этой гонке.

Владимир Путин в четвёртый раз за год посетит Татарию