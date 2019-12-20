Казань, 20 декабря 2019, 06:41 — REGNUM В рамках большой пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей 19 декабря 2019 года, не прозвучал ставший почти традиционным вопрос из Татарии. Между тем именно в республике с рабочими визитами в уходящем году чаще всего бывал президент РФ. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя ИА REGNUM частые визиты главы государства в регион, отметил, что «для нынешнего главы республики это позитивные сигналы».
»Есть традиционная «битва трактовок» в информационном пространстве регионов, которые периодически посещает Владимир Путин. Сторонники глав таких субъектов РФ доказывают, что это показатель поддержки президентом соответствующего руководителя и укрепления позиций губернатора. Противники призывают рассматривать такие рабочие поездки почти исключительно в федеральном контексте и призывают по минимуму связывать их повестку с перспективами главы региона (кроме случаев, когда президент скептически оценивает сложившуюся там ситуацию)», — отметил эксперт.
Напомним, пресс-конференция 2019 года продлилась 4,2 часа, был задан 71 вопрос. В Татарии Владимир Путин за этот год побывал четыре раза. В 2020 году в регионе пройдут выборы главы, на которых Рустам Минниханов планирует выдвигаться на новый срок. Эксперты не видят для него конкурентов в этой гонке.