Хабаровск, , 06:56 — REGNUM Должность вице-губернатора в правительстве Хабаровского края упразднена официально. Это сделано по инициативе главы региона Сергея Фургала, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

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Должность вице-губернатора Сергей Фургал назвал «излишней» и «дублирующей функции других членов правительства». При этом вице-губернатор с начала работы нового главы региона в правительстве края так и не появился — все это время краевые власти работали без него.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента прихода на пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал постоянно заявляет о необходимости сокращать количество чиновников, а также урезать зарплаты оставшимся. Это, по мнению главы региона, необходимо для того, чтобы сократить огромный госдолг края, который превышает 52 млрд рублей. Однако ожидаемого эффекта сокращения чиновников пока не дают. Госдолг не снижается, а, по словам спикера краевой думы Ирины Зикуновой, может вырасти ещё на 7 млрд в 2020 году.