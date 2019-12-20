Иркутск, , 06:35 — REGNUM Новый глава Иркутской области Дмитрий Кобзев пресс-конференцию Владимира Путина смотрел вместе с представителями областных министерств и ведомств, общественниками и журналистами на площадке ОНФ в областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. По его словам, вопросы, озвученные главой государства, актуальны и для жителей Приангарья.

Помимо реализации национальных проектов и подготовки к 75-летию Великой Победы, региону необходимо справиться с последствиями мощнейшего наводнения, считает Игорь Кобзев.

«Важно построить жилье в соответствии с графиком, закончить разбор строений, которые были подвергнуты наводнению, создать транспортную инфраструктуру, территорию опережающего развития, привлечь инвесторов, чтобы люди имели рабочие места», — подчеркнул он.

Новый глава Приангарья заявил, что все оперативные задачи будут решены к 1 августа 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, 19 декабря, в Москве Владимир Путин ответил, почему был отправлен в отставку губернатор Сергей Левченко и заявил, что новый глава региона Игорь Кобзев при поддержке федерального центра справиться со всеми задачами.

Читайте также: Выборы на носу: Путин пояснил, почему в Приангарье сменился губернатор