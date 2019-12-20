Нью-Йорк, США, , 06:58 — REGNUM Расследование ООН, касающееся нападения на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, не выявило виновных, но будет продолжено. Об этом 19 декабря на заседании Совбеза ООН по Ирану заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

ДиКарло отметила, что специалисты ООН не смогли доказать иранское происхождение беспилотных летательных аппаратов, атаковавших объекты Saudi Aramco. Дипломат добавила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит дополнительный доклад о расследовании, когда появятся новые данные.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что ООН не обнаружило доказательств причастности Ирана к атакам на предприятия в Саудовской Аравии.

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