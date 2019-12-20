Каир, , 05:30 — REGNUM Реализация турецко-ливийского меморанда о взаимопонимании по вопросу о морских территориях должна быть заблокирована. Об этом условились в рамках телефонных переговоров президент Кипра Никос Анастасиадис и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом 19 декабря объявил официальный представитель кипрского руководства Кириякос Кушос, сообщает Cyprus News Agency.

Отмечается, что египетский президент подчеркнул, что обсуждаемого документа нет правового статуса и он не согласован с другими странами, и поэтому и его надо заблокировать. Стороны также обсудили угрозу турецкого военного присутствия в Ливии, которое по мнению ас-Сиси, может привести к дестабилизации в регионе. Главы государств договорились о том, что министры иностранных дел Кипра, Египта и Греции должны плотнее координировать свои действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Евросоюзе осудили меморандум Турции и Ливии о делимитации морских зон в Средиземном море. Было отмечено, что принятие документа нарушает международное морское право и права других государств.

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