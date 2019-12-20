Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Экономическая политика президента США Дональда Трампа не соответствует интересам среднего класса, заявил кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден на теледебатах.

«При администрации Трампа средний класс гибнет, его удушают», — заявил он.

Байден добавил, что большинство американцев вынуждены занимать деньги для оплаты счетов, которые стали выше на $400. Он подчеркнул, что в США необходимо ликвидировать налоговые поблажки, предоставленные Трампом лицам с высоким уровнем доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Байден также обвинял Трампа в равнодушии к проблемам среднего класса в США. По его словам, американский лидер лишь «разбазарил» мощную экономику Соединенных Штатов, которая якобы досталась ему от экс-президента Барака Обамы. Отметим, что именно при Обаме Байден занимал должность вице-президента.

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