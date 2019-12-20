Нью-Йорк, США, , 05:12 — REGNUM Голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о продлении механизма трансграничной помощи Сирии перенесено на один день или на более длительный срок, сообщили 19 декабря журналистам дипломаты международной организации.

В ходе очередного заседания представители стран не смогли договориться о конкретных параметрах помощи, поэтому взяли время для согласования позиций.

«Сейчас постпредам нужно согласовать свои позиции со столицами», — объяснил дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ходе закрытых консультаций 18 декабря Совбез ООН не пришёл к согласию по двум подготовленным проектам резолюции. Разногласия вызвали как сроки продления механизма, так и необходимое число контрольно-пропускных пунктов на границе с Сирией.

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