Берлин, , 04:57 — REGNUM Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.

«Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой», — сообщил автор статьи.

Накануне канцлер Германии сообщила, что выступает против санкций, принятых Сенатом Конгресса США. По её словам, Берлин намерен «решительно обсуждать» возможность встречных мер в отношении Вашингтона.

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В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков сообщал, что сетования Меркель по этому поводу будут бессильными.

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