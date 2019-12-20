Якутск, , 04:36 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев посетовал, что журналистам республики не удалось задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину на прошедшей пресс-конференции, но он отметил, что было много вопросов, которые непосредственно касаются развития Дальнего Востока, Северного морского пути, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы.

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«Одним из первых прозвучал вопрос с Камчатки об авиатарифах. Владимир Владимирович ответил, что программы плоских авиатарифов, программы субсидирования будут расширяться и продолжаться, это не может не радовать якутян.

Отдельно президент прокомментировал дальневосточный гектар и льготную 2% ипотеку для молодых семей, объяснил журналистам из Зауралья, почему именно на Дальнем Востоке начали действовать эти программы. К слову, дальневосточный гектар в Якутии получили более 8,6 тысяч граждан. Также по предварительным расчётам в течение пяти лет действия льготной ипотеки, объём выданных кредитов может составить 450 млрд рублей.

Слова президента о значимости для страны Северного морского пути и создании соответствующей транспортной инфраструктуры тоже очень важны для нашего региона, где находится морской порт Тикси.

Как для сельскохозяйственного региона, важно было услышать о поддержке сельхозтоваропроизводителей.

И лично мне особенно приятно было услышать из уст главы государства, что «идеология может быть одна — патриотизм». Я понял, что не ошибся, объявив в Якутии 2020 год Годом патриотизма», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 19 декабря в ходе пресс-конференции ответил на 71 вопрос представителей СМИ.