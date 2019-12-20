Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Кандидатура спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря была одобрена американскими сенаторами. Об этом 19 декабря сообщается на сайте Сената.

Биган, который будет совмещать две должности, заменит на посту Джона Салливана, назначенного на должность посла США в РФ. Церемония принятия присяги нового заместителя госсекретаря пройдет в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Сенат США проголосовал за назначение Джона Салливана новым послом в России вместо Джона Хантсмана, ушедшего в отставку 3 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео считает, что Салливан сможет укрепить конструктивные отношения с РФ