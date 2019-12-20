Нижний Новгород, , 04:01 — REGNUM Группа депутатов Законодательного собрания Нижегородской области предложила отозвать региональную инициативу — проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город военно-трудовой славы». Соответствующий проект нормативного акта обнародован в базе, но пока не рассмотрен на сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициатива по отзыву исходит от фракции «Единая Россия», что выступала автором законопроекта. Документ с предложением об отзыве инициативы из Госдумы поступил в комитет по социальным вопросам 18 декабря 2019 года. В проекте постановления не говорится о причинах отзыва.

Напомним, проект закона «О почётном звании Российской Федерации «Город военно-трудовой славы» был внесён депутатами в мае 2019 года. Наделять званием предлагалось те города, что внесли существенный вклад в обеспечение военных действий и достижение Победы в Великой Отечественной войне. Рассчитывать вклад предлагалось с учётом количества оборонных предприятий, их показателей, численности работников, имеющих госнаграды. Инициативу авторы приурочили к 75-летию Победы. Предложение депутатов широко освещалось в СМИ весной и всячески продвигалось. Что стало причиной отзыва, пока неизвестно.

Законопроект о городах военно-трудовой славы внесен в Госдуму