Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Необоснованное решение палаты представителей об импичменте президенту США Дональду Трампу требует немедленного рассмотрения вопроса в Сенате Конгресса США, заявил 20 декабря сам Трамп на официальной странице в Twitter.

По его словам, процесс в нижней палате Конгресса США, где большинство принадлежит демократам, не был обеспечен должным образом.

«Ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс», — написал Трамп.

Он добавил, что у сторонников импичмента «на самом деле ноль доказательств», поэтому при рассмотрении вопроса в Сенате «они даже показываться не будут».

«Я хочу немедленного начала процесса!» — заявил американский президент.

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