Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Представлять президента США Дональда Трампа на слушаниях по импичменту в Сенате будет, скорее всего, юрист Белого дома Пэт Чиполлоне. Об этом заявил сам американский лидер в ответ на вопрос журналистов, сообщает The Hill.

Президенту США задали вопрос, будет ли Чиполлоне представлять его на процессе в Сенате, на что Трамп ответил:

Дональд Трамп «Судя по всему, да».

Он подчеркнул, что с юристом Белого дома будут работать и другие адвокаты, но руководящую роль в команде будет занимать именно Чиполлоне. Трамп добавил, что рассматривает еще несколько кандидатур для участия в процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконелл заявил, что демократы не назвали сроков о передаче дела об импичменте в верхнюю палату. По его словам, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уходит от ответа на этот вопрос.

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