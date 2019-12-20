Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Представители Демпартии США не определились со сроками передачи дела об импичменте президенту страны Дональду Трампу в Сенат Конгресса, заявил лидер республиканцев сенатор Митч Макконелл, сообщает Reuters.

По его словам, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уходит от прямого ответа на вопрос, когда дело об импичменте будет передано в Сенат. Макконелл подчеркнул, что до конца года верхняя палата Конгресса США не успеет рассмотреть импичмент, так как уходит на каникулы до 6 января

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря палата представителей Конгресса США выдвинула два обвинения против президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте. Сам Трамп выразил уверенность, что Сенат не утвердит обвинения и оправдает его.

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