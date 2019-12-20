Идлиб, Сирия, , 03:24 — REGNUM Первый населенный пункт удалось освободить бойцам правительственной армии Сирии в ходе начала военной операции на юге провинции Идлиб, 20 декабря сообщает радиостанция Sham FM.

Под контроль сирийских военных перешла деревня Умм-Джаляль.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря радиостанция Sham FM передала информацию о том, что сирийская армия готовится к новой военной операции против отрядов террористов на юго-востоке провинции Идлиб, которая также затронет провинции Латакия, Алеппо и Хама.

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