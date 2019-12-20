Нью-Йорк, США, , 03:20 — REGNUM Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года требуют привлечения Ирана к ответственности, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт. Об этом 19 декабря сообщает Reuters.

«Повреждения на нефтяных объектах указывают на то, что атака была совершена с севера, а не с юга, как было бы, если бы она была совершена хуситами», — заявила посол.

В свою очередь специальный посланник США по Ирану Брайан Хук сообщил, что свидетельством вины Ирана стала недавно рассекреченная информация, в соответствии с которой «беспилотники летели в Саудовскую Аравию с севера», а обнаруженные обломки указывают на оборудование иранского производства.

«Многие страны пришли к выводу, что в этом вопросе нет другой альтернативы ответственности Ирана», — сказал он.

Отмечается, что Соединенные Штаты представили свои выводы на заседании Совета безопасности ООН, чтобы привлечь на свою сторону другие страны, изолировать Иран и заставить его сесть за стол переговоров для заключения нового ядерного соглашения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября десять дронов атаковали два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. В то же время в Вашингтоне практически сразу обвинили в нападении Иран. В настоящее время доказательства причастности Тегерана ищут саудовские и международные эксперты. МИД Ирана все обвинения в причастности к атаке отрицает.

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