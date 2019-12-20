Оттава, , 03:05 — REGNUM Канада просит Соединенные Штаты не заключать торговую сделку с Китаем, пока Пекин удерживает под арестом канадских граждан, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью телеканалу TVA.

«Соединенные Штаты не должны подписывать полное соглашение с Китаем, который не решает вопрос с Мэн Ваньчжоу и задержанными канадцами», — заявил он.

Напомним, 3 декабря президент США Дональд Трамп пообещал Канаде помочь с освобождением двух задержанных канадских граждан в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Китай предостерег канадские власти от введения санкций. По словам посла КНР в Оттаве, такая инициатива нанесет ущерб отношениям между странами.

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