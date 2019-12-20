Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Соединенные Штаты не будут делать исключений из санкций против Ирана для третьих стран, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге.

«Мы вводим ограничения против любой деятельности, которая попадает под санкции. Такова наша политика, мы применяем ее в любых случаях, никаких исключений из нее нет», — заявил он.

Он добавил, что США вводит и прямые санкции против физических и юридических лиц из Исламской Республики. По словам Хука, из этого тоже не делают исключений.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США ввели более 90 мер ограничительного характера против Ирана с мая 2018 года. При этом он подчеркнул, что экономическая ситуация в Исламской Республике улучшилась.

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