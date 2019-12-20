Москва, , 02:06 — REGNUM Берлин вряд ли решиться пойти на ответные санкции против Вашингтона из-за газопровода «Северный поток-2», написал 19 декабря глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По его словам, Соединённые Штаты будут использовать инструмент давления при помощи экстерриториальных санкций всё чаще, и сетования канцлера ФРГ Ангелы Меркель по этому поводу будут бессильными.

«Единственный возможный ответ — угроза контрмер, на которую Германия, при всем негодовании, никогда не решится», — заключил сенатор.

Напомним, 17 декабря Сенат Конгресса США проголосовал за оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В свою очередь Меркель заявила, что Германия выступает против принятого решения и намерена «решительно обсуждать» эти санкции.

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