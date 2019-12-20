Кишинёв, , 01:55 — REGNUM Председатель Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио находится с визитом в Молдавии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Молдавии, он прибыл по приглашению спикера парламента Зинаиды Гречаной.

Основная цель визита председателя ВК в Молдавию — оценить действия и планы молдавских властей по реформированию юстиции.

Ранее молдавские власти передали Венецианской комиссии проект запланированной реформы юстиции в стране.