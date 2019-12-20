Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Федеральный бюджет на 2020 финансовый год принят Сенатом Конгресса США, передаёт 19 декабря агентство Associated Press.

Пакет документов со сроком исполнения до 30 сентября включает статьи расходов на общую сумму, превышающую $1,4 трлн.

Отмечается, что пакет из двух законопроектов был скорректирован, чтобы смог набрать необходимое число голосов. За принятие бюджета проголосовал 81 сенатор, 11 были против. В настоящее время документы отправлены на подписание президенту США Дональду Трампу. Предполагается, что он подпишет бюджет в пятницу, 20 декабря.

Ранее законопроект о финансировании работы американского правительства в новом финансовом году утвердила палата представителей Конгресса США.

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