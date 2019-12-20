Оттава, , 01:28 — REGNUM Родившиеся в Торонто сыновья разведчиков из РФ являются канадскими гражданами. Об этом говорится в постановлении Верховного суда Канады, вынесенного 19 декабря, передает телеканал CBC.

Высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.

Процесс о признании длился с 2014 года, когда их родители — Андрей Безруков и Елена Вавилова, были арестованы по обвинению в разведывательной деятельности в пользу РФ. Александр и Тимофей родились в Канаде в 1990-е годы.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Безруков и Елена Вавилова, а также еще восемь граждан РФ, были депортированы в Вену и 9 июля 2010 года переданы российской стороне в обмен четырех человек, обвиняемых в России в шпионаже в пользу США — Игоря Сутягина, Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко.

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