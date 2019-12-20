Прага, , 00:04 — REGNUM В попытке изменить оценку событий 1968 года обвинил МИД Чехии коллег из России. Об этом глава чешского ведомства Томаш Петржичек 19 декабря написал в Twitter.

Комментируя заявление российского МИД о том, что решение чешских властей сделать 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году — это отступление от договорённостей Москвы и Праги (от Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве), Петржичек написал:

«Факт нападения на нашу страну войсками [стран] Варшавского договора не ставится под сомнение. При этом погибло много невинных граждан».

Он подчеркнул, что советские войска вышли из Чехословакии в 1990 году, и Прага теперь решила чтить память этих жертв.

Петржичек «Мы в полном праве вспоминать о жертвах среди гражданского населения. Атмосферу портит стремление релятивизировать события 1968 года».

Напомним, после решения чешских властей объявить 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 г., российский МИД объявил это недружественным шагом, попыткой пересмотреть Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

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