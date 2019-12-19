Дамаск, , 23:41 — REGNUM Сирийская правительственная армия готовится к началу военной операции на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает 19 декабря радиостанция Sham FM без каких-либо ссылок на источники информации.

Утверждается, что боевые действия при этом захватят также территорию провинций Латакия, Алеппо и Хама, а вся операция будет направлена против группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Приводятся слова президента Сирии Башара Асада, что освобождение провинции Идлиб не потребует много времени, однако власти хотят дать возможность мирным жителям покинуть этот район

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года сирийским войскам удалось взять под свой контроль значительные территории на севере провинции Хама и в южной части провинции Идлиб, освободив город Хан-Шейхун и выйдя к автотрассе M5 Дамаск-Алеппо.

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