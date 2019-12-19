Москва, , 23:36 — REGNUM Пострадавший при перестрелке у здания ФСБ в центре Москвы прохожий получил незначительное ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчина приехал на Лубянку в офис одной из фирм, расположенный рядом с местом происшествия. Пуля прошла по касательной, мужчина получил ранение в ногу и был доставлен в больницу.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным Следственного комитета, в результате стрельбы у здания ФСБ вечером 19 декабря погиб один сотрудник федеральной службы, ещё пять человек, включая одно гражданское лицо, получили ранения различной степени.

Читайте ранее в этом сюжете: При перестрелке у здания ФСБ в Москве пострадало одно гражданское лицо