Москва, , 23:26 — REGNUM Один из пострадавших в результате стрельбы у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка в Москве не является сотрудником силовых служб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, ещё пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Напомним, по факту стрельбы вечером 19 декабря в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». По поручению главы СК Александра Бастрыкина, расследование дела поручено центральному аппарату ведомства.

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