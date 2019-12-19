Иерусалим, , 23:23 — REGNUM Обещание сделать всё, чтобы Наама Иссахар, осуждённая в РФ за наркотики, вернулась в Израиль, дал её матери Яффе Иссахар 19 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе.

Комментируя обвинительный вердикт российского суда, Нетаньяху в телефонном разговоре с Иссахар заявил:

«Я буду продолжать делать всё, чтобы вернуть Нааму домой».

Напомним, 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор, ранее вынесенный Химкинским городским судом Московской области в отношении Наамы Иссахар. Её приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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