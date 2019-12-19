Москва, , 23:19 — REGNUM Уголовное дело о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщает пресс-служба СК, на данный момент следствием установлено, что «вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов».

По данным ведомства, в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, ещё пять человек получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник был ликвидирован.

Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства преступления.

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