Санкт-Петербург, , 23:15 — REGNUM Глава комитета по информатизации и связи Петербурга Денис Чамара покидает свой пост. Далее он продолжит карьеру в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщили 19 декабря в Смольном.

По данным правительственного издания «Петербургский дневник», место Чамары во главе комитета по информатизации займет экс-руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Денис Казарин. Впрочем, тот не стал комментировать СМИ эту информацию.

Денис Чамара проработал в Смольном около 20 лет, комитет возглавлял с 2016 года.