Идлиб, Сирия, , 22:52 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования, действующие в зоне деэскалации «Идлиб», несколько раз атаковали сирийских военных с применением ударных дронов, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Двое сирийских военнослужащих были ранены утром? в 09:45 возле города Хан-Шейхун провинции Идлиб сброшенным с беспилотника боевиков взрывным устройством.

Затем, в 10:30 и 12:15 сбросы взрывных устройств с запущенных боевиками беспилотных летательных аппаратов повторились, нанеся ущерб ряду строений.

Кроме того, сообщил Боренков, за сутки было зафиксировано 54 обстрела, устроенных боевиками из Идлибской зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие двое суток в зоне деэскалации «Идлиб» боевики атаковали позиции сирийских военных при поддержке артиллерийского огня и бронетехники.

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