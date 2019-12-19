Киев, , 22:41 — REGNUM Наблюдательным советом ТРК «Студия 1+1» будет руководить владелец Игорь Коломойский, сообщает телерадиокомпания 19 декабря.

В «Студии 1+1» уточнили, что решение было обозначено на заседании акционеров. Сообщается о завершении процесса децентрализации компании. Правлением «Студии 1+1» будет руководить Ярослав Пахольчук.

Напомним, телеканал «1+1», входящий в холдинг Коломойского «1+1 медиа», в 2012 г. заключил соглашение с продакшн-компанией «Студия Квартал-95», на телеканале выходили сериалы, в том числе «Слуга народа» (с Владимиром Зеленским в главной роли).

Канал поддерживал Зеленского на президентских выборах. Формально владельцами телерадиокомпании «Студия 1+1» являются более десяти офшорных компаний.

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