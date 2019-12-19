Москва, , 22:41 — REGNUM Наряды вневедомственной охраны Росгвардии после получения сигнала о стрельбе на Лубянке незамедлительно прибыли к месту происшествия и приняли все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что для безопасности находившихся поблизости граждан росгвардейцами было организовано оцепление, обеспечена эвакуация прохожих и осмотр территории.

«Также в проводимых мероприятиях на месте происшествия задействованы специальные подразделения Росгвардии. Среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу перед здание ФСБ России на улице Большая Лубянка в центре Москвы.

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