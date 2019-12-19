Ульяновск, , 21:58 — REGNUM Форматы прямого общения, введённые президентом России Владимиром Путиным, помогают получить срез актуальных проблем, решать самые острые вопросы, которые ставят люди перед властью. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам пресс-конференции главы государства, которая состоялась 19 декабря.

«Ежегодно наш лидер выходит на прямой и честный диалог с тысячами журналистов из самых разных СМИ, как российских, так и зарубежных, и достойно держит ответ. Глава государства в своих ответах чётко обозначил стратегию развития страны на ближайшие годы, и она полностью согласуется с теми запросами, которые ставят перед нами люди», — считает Морозов.

Он отметил, что президент говорил и об увеличении благосостояния граждан, и о проблемах здравоохранения, и о вопросах противодействия коррупции.

«Отрадна позиция главы государства по отношению к памяти воинов-освободителей, советских солдат, спасших мир от «коричневой чумы». 2020 год объявлен президентом Годом памяти и славы. Ульяновская область, как и все другие регионы нашей великой страны, сделает всё, чтобы сохранить для потомков правдивую историю подвигов наших отцов и матерей, дедушек и бабушек», — заключил глава Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 декабря, большая пресс-конференция президента состоялась в 15-й раз. В ней приняли участие более 1,8 тыс. представителей СМИ. Сегодняшняя встреча с журналистами стала третьей по продолжительности — она продлилась 4 часа 18 минут.