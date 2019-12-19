Челябинск, , 21:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин снова показал прекрасное владение материалом и аудиторией. К этому должны стремиться все представители власти, политики, и этому надо учиться, заявил по итогам мероприятия спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш.

Он также отметил, что поражён выдержкой Путина и его умением вести диалог. «Ведь не все вопросы от журналистов были комплиментарными, «удобными», были и неприятные, и провокационные», — сказал Мякуш.

Как сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция президента прошла 19 декабря. Она продлилась больше четырёх часов. Владимир Путин традиционно ответил на самые разные вопросы российских и иностранных журналистов.