Каир, , 21:21 — REGNUM Соглашение о военной помощи Турции Правительству национального согласия (ПНС) Ливии не способствует урегулированию затяжного кризиса в стране, указано в заявлении МИД Египта, опубликованном 19 декабря.

Египетское внешнеполитическое ведомств указывает, что глава МИД Самех Шукри провел по этому вопросу телефонный разговор с итальянским министром иностранных дел Луиджи Ди Майо.

МИД Египта считает, что подписание двух меморандумов о взаимопонимании между турецким правительством и Файезом Сарраджем, возглавляющим ПНС Ливии, несёт угрозу дальнейшей эскалации конфликта.

«Этот шаг является нарушением Схиратских соглашений и не способствует достижению всеобъемлющего урегулирования кризиса в Ливии», — указано в заявлении МИД Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство национального согласия Ливии заседает в столице Триполи, который сейчас штурмуют войска Халифы Хафтара, выступающие на стороне парламента Ливии.

Соглашение между ПНС и Анкарой предусматривает введение турецких войск в Ливию.

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