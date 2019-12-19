Москва, , 21:21 — REGNUM Обоснование решения Стокгольмского арбитража в пользу долга Газпрома «Нафтогазу» абсурдно, заявил 19 декабря российский президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Оценивая аргументы Стокгольма в пользу Киева, Путин напомнил один из них: «в связи с тяжелым экономическим положением на Украине», после чего добавил:

«Чушь какая-то просто».

Путин «Решение суда есть, это правда, и мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины».

Напомним, российская сторона не раз обращала внимание на то, что такая аргументация Стокгольмского арбитража о долге Газпрома перед «Нафтогазом» в размере трёх миллиардов долларов как «тяжёлое экономическое положение Украины» носит исключительно политизированный характер.

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