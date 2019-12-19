Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Встреча в формате «2+2» между должностными лицами США и Индии прошла в Вашингтоне с участием министров обороны и руководителей дипломатических ведомств двух стран и сопровождалась определенным кругом достигнутых договоренностей, сообщает 19 декабря Синьхуа.

Стороны подтвердили расширение масштабов стратегического партнёрства. Американский Госдеп отметил, что основными сферами двустороннего сотрудничества остаются преодоление глобальных и региональных угроз, борьба с терроризмом, оказание помощи при стихийных бедствиях, а также обеспечение морской безопасности. Глава Пентагона Марк Эспер на пресс-конференции специально отметил, что на встрече подписан ряд соглашений в сфере информационных технологий между производителями военной продукции. Госсекретарь Майкл Помпео указал на создание сторонами механизма обменов между органами законодательной власти.

Со своей стороны глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх предложили укреплять межгосударственное военное сотрудничество между Дели и Вашингтоном.

Отдельно на встрече был поставлен и обсужден вопрос о ситуации в Афганистане.

Отметим, что первое заседание в формате «2+2» состоялось в сентябре 2018 года в Дели и прошло по инициативе лидеров двух стран — президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди.