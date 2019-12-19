Донецк, , 21:04 — REGNUM Режим перемирия был нарушен украинскими войсками в Донецкой Народной Республике восемь раз в течение дня. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, за сегодняшний день, 19 декабря, войска Украины восемь раз открывали огонь по территории ДНР.

Обстрел вёлся с применением миномётов калибрf 120 и 82 мм, вооружения БМП/БТР, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов. Кроме того, была зафиксирована работа снайпера.

Отмечается, что армия ДНР выполняет все взятые на себя обязательства по соблюдению режима перемирия, но с украинской стороны реальных шагов к миру не отмечается. Обстрелы территории ДНР со стороны украинских боевиков фиксируются в Донбассе каждый день.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести случаях нарушения режима прекращения огня со стороны войск Киева на территории ДНР.

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