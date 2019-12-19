Москва, , 20:52 — REGNUM О последствиях территориальной политики СССР заявил 19 декабря на большой пресс-конференции российский президент Владимир Путин.

Путин «Даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или иных народов».

Глава государства отметил, что из-за этого несоответствия «возникли болевые точки, они и сейчас ещё между республиками бывшего Советского Союза имеют место быть и даже внутри Российский Федерации».

По его словам, на этих территориях насчитывается две тысячи таких точек, которые нельзя «отпустить» ни на секунду.

Что касается Украины, то из-за политики, проводимой создателем СССР Владимиром Лениным, украинские власти получили «исконно русские территории» — «для повышения процентного соотношения пролетариата», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Ленин «заложил мину» под российскую государственность.

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