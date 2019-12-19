Архангельск, , 20:51 — REGNUM СМИ задавали президенту наболевшие вопросы, но ответов не получили — к такому выводу пришел депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ), посмотрев пресс-конференцию главы государства.

«Владимир Владимирович не отвечал на вопросы журналистов. Он их комментировал. Вопросы были действительно о наболевшем для большей части населения России. Комментарии президента — увы. Вывод из этого очень прост, хоть уже и заезжен: нынешняя власть абсолютно не представляет, чем и как живёт страна. Все их данные — ими же написанные красивые отчёты. Контакт с реальным российским обществом у лидера страны потерян», — заявил Таскаев корреспонденту ИА REGNUM.

Он также отметил, что был изумлен негативной апелляцией Путина ко временам Советского Союза.