Архангельск,
19 декабря 2019, 20:51 — REGNUM СМИ задавали президенту наболевшие вопросы, но ответов не получили — к такому выводу пришел депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ), посмотрев пресс-конференцию главы государства.
«Владимир Владимирович не отвечал на вопросы журналистов. Он их комментировал. Вопросы были действительно о наболевшем для большей части населения России. Комментарии президента — увы. Вывод из этого очень прост, хоть уже и заезжен: нынешняя власть абсолютно не представляет, чем и как живёт страна. Все их данные — ими же написанные красивые отчёты. Контакт с реальным российским обществом у лидера страны потерян», — заявил Таскаев корреспонденту ИА REGNUM.
Он также отметил, что был изумлен негативной апелляцией Путина ко временам Советского Союза.
«Хотелось бы отметить, что большевики сравнивали только показатели своей первой пятилетки с экономическими показателями 1913 года — лучшими показателями царской России. Разные вариации «Единой России» руководят страной с 1991 года, а это 28 лет. Почти 6 пятилеток. Через равный промежуток времени Советский Союз уже победил в двух войнах и стал одной из ведущих экономик мира. А российская экономика как хромала на обе ноги, так и хромает. Статус великой державы рассыпается буквально на глазах. О социальном государстве уже и позабыли. На мой взгляд, искать крайних, тем более — в прошлом, высшему государственному должностному лицу по прошествии стольких лет у власти с целью оправдания провалов собственной политики — это показательно», — заявил депутат.