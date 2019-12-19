Тюмень, , 20:42 — REGNUM В Тюмени региональным штабом ОНФ был организован коллективный просмотр большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. По итогам трансляции его участники поделились своими впечатлениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Члена штаба Общероссийского народного фронта Сергея Сахарова зацепило мнение главы государства о формировании идеологии патриотизма в стране.

«Высказывания некоторых людей в отношении других национальностей звучат порой слишком радикально: Россия для русских, Татария для татар. Но президент уже и до общения с прессой говорил о том, что наш патриотизм — это русские за татар и татары за русских. Вот в чём заключается наш патриотизм. Когда мы будем культивировать уважение к другим национальностям, проживающим в нашей стране, то наша родина будет самой сильной в мире страной», — отметил Сергей Сахаров.

Напомним, 19 декабря 2019 года состоялась традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Общение главы государства длилось 4 часа 20 минут. На пресс-конференцию были аккредитованы около 1,9 тыс. журналистов.

https://regnum.ru/news/polit/2812657.html