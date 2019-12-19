Тюмень, 19 декабря 2019, 20:42 — REGNUM В Тюмени региональным штабом ОНФ был организован коллективный просмотр большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. По итогам трансляции его участники поделились своими впечатлениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Члена штаба Общероссийского народного фронта Сергея Сахарова зацепило мнение главы государства о формировании идеологии патриотизма в стране.
Напомним, 19 декабря 2019 года состоялась традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Общение главы государства длилось 4 часа 20 минут. На пресс-конференцию были аккредитованы около 1,9 тыс. журналистов.