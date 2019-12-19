Москва, 19 декабря 2019, 20:38 — REGNUM В целом Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла на патриотической ноте, считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Об этом он заявил 19 декабря ИА REGNUM.
Кроме того, он обратил внимание на то, что были затронуты темы влияния на политическую ситуацию Великобритании, международного отношения к президенту России. В целом, по мнению эксперта, прошедшая пресс-конференция носила предновогодний характер и завершилась на позитивной ноте, общее настроение было положительным, было высказано много благодарностей, а особо провокационных вопросов никто не задавал.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению лидера чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислава Солдатова, на большой пресс-конференции президента Владимира Путина в этом году было меньше острых вопросов от регионов, превалировала международная и федеральная повестка.
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