Москва, , 20:38 — REGNUM В целом Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла на патриотической ноте, считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Об этом он заявил 19 декабря ИА REGNUM.

«Во-первых, было очень много вопросов, связанных с ветеранами, в преддверии 75-летия это довольно актуальная тема, и, скорее всего, все эти вопросы будут разрешены. Во-вторых, поднимались темы, связанные с национальным равенством. На вопросы, касающиеся национальной темы, в основном были ответы позитивного характера, в частности было упомянуто, что Россия является многонациональным государством, которое защищает интересы всех народов, все языки и культурные ценности нашей страны», — отметил Лесняк.

Кроме того, он обратил внимание на то, что были затронуты темы влияния на политическую ситуацию Великобритании, международного отношения к президенту России. В целом, по мнению эксперта, прошедшая пресс-конференция носила предновогодний характер и завершилась на позитивной ноте, общее настроение было положительным, было высказано много благодарностей, а особо провокационных вопросов никто не задавал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению лидера чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислава Солдатова, на большой пресс-конференции президента Владимира Путина в этом году было меньше острых вопросов от регионов, превалировала международная и федеральная повестка.

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