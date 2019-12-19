Нур-Султан, 19 декабря 2019, 20:25 — REGNUM В Алма-Ате состоялась региональная конференция «Инновационные подходы и решения в системе устойчивого управления водными ресурсами и возможности их использования в условиях Туркестанского региона». Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркмении.
Участие в мероприятии приняли более 150 специалистов в области управления водными ресурсами из Туркмении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сотрудники госорганов и ученые из стран Туркестана, а также представители международных финансовых организаций.
Участники встречи обсудили вопросы, связанные с управлением регионального водными ресурсами в контексте изменения климата, и инициированную президентом Туркмении специальную программу ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).