Майкоп, , 20:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своих ответах на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции четко обозначил векторы для действий, в том числе на региональном уровне. Об этом 19 декабря на своей странице в Instagram написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«В ответах на вопросы президент определил четкий, выверенный ориентир, вектор для действий. На региональном уровне в числе первоочередных задач — улучшение здравоохранения, повышение благосостояния жителей, поддержка малоимущих семей, создание условий для развития бизнеса», — отметил глава Адыгеи.

Кумпилов добавил, что с учетом задач, поставленных Путиным на пресс-конференции, будут сформированы поручения органам исполнительной власти республики.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Москве состоялась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая продлилась почти 4,5 часа. На посту главы государства Путин отвечал на вопросы журналистов в 15-й раз.

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