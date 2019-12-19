Москва, , 20:21 — REGNUM Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту стрельбы у здания ФСБ на улице Большая Лубянка. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

В настоящее время «проводятся все необходимые следственные действия», отметила представитель Следственного комитета.

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