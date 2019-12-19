Пекин, , 20:19 — REGNUM С 15 ноября 2019 года в Китае проводится масштабная кампания по погашениям долгов по зарплате рабочим-мигрантам, прибывшим на стройки из сельской местности, сообщает 19 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.

В настоящий момент количество трудящихся-мигрантов, которым компетентные органы КНР помогли получить задержанные им средства по зарплате, составляет около 81 тыс. человек. Всего в рамках кампании было рассмотрено более 6 тыс. 650 дел по невыплате зарплаты, из которых 354 дела переданы в правоохранительные органы.

Подобные кампании с целью окончательно решить проблемы задолженности по зарплате к 2020 году в последние годы в Китае стали регулярными.