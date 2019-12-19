Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM Проблемы Петербурга не вышли на первый план во время пресс-конференции Владимира Путина по итогам 2019 года, но местным журналистам, вероятно, уже сейчас можно готовиться к следующей встрече с президентом, ведь на карте города в 2020 могут появиться две максимально горячие точки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Юрий Светов.

«У нас на следующий год возможны две болевые точки: это реализация транспортной реформы, которую по закону обязаны провести. При утверждении кандидатуры вице-губернатора Максима Соколова накануне как-то на эти вопросы не ответили. Вторая — это мусорная реформа. Про одну из них, можно сказать, вопрос был задан уже сегодня», — заметил Светов.

Напомним, у Путина поинтересовались, не следует ли поторопить Петербург с реализацией мусорной реформы, которая уже стартовала почти во всех остальных регионах страны, при том, что петербургским мусором, как правило, заваливают Ленобласть. В ответ президент РФ посоветовал чиновникам популярнее объяснять гражданам, что, как и почему они делают с бытовыми отходами.

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Вечером 19 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что «уже в 2020 году Петербург поэтапно начнёт «мусорную реформу». Это раньше планируемого срока».

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